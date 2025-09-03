Un fenómeno estacional que enriquece en nutrientes al Golfo de Panamá no ocurrió este 2025

Los eventos de surgencia, también conocido como afloramiento, en el océano del Golfo de Panamá, ocurren durante la estación seca en América Central, que tiene lugar generalmente entre diciembre y abril, como consecuencia de los vientos alisios del norte.

La surgencia permite el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie, lo que impulsa pesquerías altamente productivas y ayuda a proteger a los arrecifes coralinos del estrés térmico.

Los científicos del Smithsonian han estudiado este fenómeno y sus registros indican que este afloramiento estacional ha sido una característica constante y predecible del golfo durante al menos 40 años. Sin embargo, este 2025 "no ocurrió por primera vez", indica el ente científico en una declaración pública que se difunde este miércoles.

Como resultado, "se atenuaron los descensos de temperatura y los aumentos de productividad típicos de esta época del año" y los científicos "sugieren que una reducción significativa en los patrones de viento fue la causa de este evento sin precedentes".

Esta situación deja al descubierto "cómo la alteración del clima puede modificar rápidamente procesos oceánicos fundamentales, que han ofrecido sustento a comunidades costeras pesqueras por miles de años".

En su misiva, el STRI aclara que "se necesita más investigación para determinar una causa más precisa" de la ausencia este año del afloramiento en el Golfo de Panamá, así como de sus posibles consecuencias para la pesca.

Y sostiene que este hallazgo "resalta la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen siendo escasamente monitoreados. También subraya la urgencia de fortalecer las capacidades de observación y predicción océano-climática en las regiones tropicales del planeta".

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá, se define como una unidad de la Institución Smithsonian, que promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia para el bienestar de la humanidad, capacita estudiantes para llevar a cabo investigaciones en los trópicos, y fomenta la conservación mediante la concienciación pública sobre la belleza e importancia de los ecosistemas tropicales.