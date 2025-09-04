La UE financiará proyectos a 28 jóvenes investigadores en España

Las becas, que forman parte del programa de investigación Horizonte Europa de la Unión Europea (UE), buscan brindar apoyo a investigadores al inicio de sus carreras y con proyectos en campos como la ingeniería, las biociencias o las ciencias sociales y las humanidades.

El CEI ha concedido a través de este programa 761 millones de euros a jóvenes de 51 nacionalidades representados por universidades y centros de investigación en 25 países. Este año el concurso atrajo cerca de 4.000 propuestas, un 13% más que la convocatoria anterior.

"Esto demuestra el potencial de Europa para atraer y retener el mejor talento científico. Vemos que científicos destacados llegan a Europa gracias a estas nuevas subvenciones, y muchos deciden quedarse gracias a este apoyo", dijo en un comunicado la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

España acoge a 28 de los galardonados, mientras que el mayor número de ellos se encuentran en Alemania (99), el Reino Unido (60), los Países Bajos (44) y Francia (41).

Entre los patrocinados por centros españoles se encuentran proyectos sobre el uso de información espacial para mejorar la resiliencia de los asentamientos de refugiados, alteraciones metabólicas durante la menopausia, inmunoterapias para el cáncer colorrectal de última generación, o el tratamiento de enfermedades renales hereditarias, entre otros.

Sin embargo, por nacionalidad, los españoles se sitúan en cuarto lugar junto con Reino Unido, al concederse la beca a 32 investigadores españoles que también se encuentran en otros países. Las nacionalidades más galardonadas son la alemana (87), italiana (55) y francesa (33).

Israel, que también participa en el programa a través de entidades establecidas en el país, recibió 10 de las becas según datos del CEI, y fue el tercer país fuera de la UE - tras Reino Unido y Suiza - en recibir el mayor número de ayudas.

La Comisión Europea propuso a finales del pasado mes de julio la suspensión parcial del acuerdo entre la UE e Israel sobre la participación de este país en el programa científico Horizonte Europa, como respuesta a la revisión del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel sobre el respeto de los derechos humanos

A pesar de ser la primera acción concreta que Bruselas propone al Consejo de la UE por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la situación humanitaria resultante, los embajadores de los Veintisiete Estados miembros todavía no han conseguido alcanzar la mayoría suficiente -15 países- para ponerla en marcha.