Una dieta respetuosa con el planeta se relaciona con una menor mortalidad

Un nuevo artículo que publica Science Advances viene a reforzar las evidencias de algunas investigaciones previas sobre que la DSP es buena para el planeta y para la salud humana.

Los autores usaron datos de Estados Unidos y Reino Unido y revisaron estudios previos, hasta sumar más de 3,2 millones de personas.

En conjunto, los datos mostraron que quienes seguían más estrictamente la DSP tenían menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los datos de los participantes británicos mostraron que el cumplimiento de ese tipo de alimentación se manifestaba en un menor riesgo de cáncer y una menor mortalidad por enfermedades respiratorias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El metaanálisis de estudios previos señaló que una mayor adherencia a la DSP se asociaba con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y de pulmón, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes.

"Una mayor adherencia a la DSP puede ofrecer importantes beneficios para la salud", escriben los autores, liderados por la Universidad del Sudeste (China)

El análisis -agregan- "destaca la importancia de promover la Dieta de Salud Planetaria para mejorar la salud pública y combatir el cambio climático global" y las investigaciones futuras deberían centrarse más en su aplicación en diversas poblaciones y en explorar sus beneficios medioambientales.

El informe sobre la Dieta de Salud Planetaria elaborado en 2019 por la Comisión EAT-Lancet, que reunió a 37 científicos de 16 países, es el primer intento de establecer objetivos científicos universales para el sistema alimentario basado en dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.

"El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse, y el de alimentos como la carne roja y el azúcar debería reducirse en más del 50%", señala ese texto.

Agrega que "una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales".

Para confirmar el potencial de esa dieta es necesaria una muestra muy grande que sea verdaderamente representativa, por eso los investigadores utilizaron gran cantidad de datos.

El estudio contó con datos de 42.947 personas de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 1999 y 2010, además de 125.372 participantes en el BioBanco del Reino Unido, cuyas evaluaciones iniciales comenzaron en 2006.

Además, hicieron un metaanálisis de 37 estudios publicados anteriormente en los que participaron 3,2 millones de personas.