Un congreso iberoamericano de Sociología denuncia la mercantilización de datos personales

Esos datos son "petróleo" para determinadas empresas, entre otras conclusiones apuntadas en el XXXVII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC), en la ciudad española de Málaga.

Los intervinientes valoraron el papel de la Sociología en el momento actual, pues "nunca ha sido tan necesaria".

En este sentido, la presidenta de la AISOC, la profesora María Victoria Sanagustín, destacó que "se desmoronan las certezas del pasado y la incertidumbre es constante".

Los congresistas -unos 200- abrieron redes colaborativas en este encuentro desarrollado en la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA), donde también intercambiaron ideas y avanzaron en investigaciones transnacionales.

