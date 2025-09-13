Putin inaugura en Moscú el nuevo Centro Espacial Nacional

"En una palabra, hay que hacer todo para que Rusia siga estando entre los líderes en la exploración y estudio del cosmos", dijo Putin durante su visita al CEN, que él mismo ordenó construir a finales de la década pasada.

Putin destacó que el nuevo centro situado en el oeste de la capital rusa debe convertirse en una "auténtica estación de mando de la cosmonáutica rusa" y conjuntar en sus instalaciones tanto el trabajo de los ingenieros técnicos, como la producción, educación y ciencia espaciales.

Además, el CEN acogerá el centro de control de vuelos de la futura Estación Orbital Rusa, adelantó Dmitri Bakánov, director general de Roscosmos.

La construcción del centro, que acogerá unos 20.000 ingenieros, comenzó en 2019 en el territorio del afamado Centro Jrúnichev y ha supuesto una inversión de 25.000 millones de rublos (unos 300 millones de dólares).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente, según la prensa, uno de los motivos del nombramiento de Bakánov en febrero pasado al frente de Roscosmos es la modernización de la gestión del sector espacial, lastrado por la corrupción y el rezago tecnológico frente a EE.UU., China, Europa y otros países como la India.

A día de hoy, Rusia está lanzando 8 veces menos cohetes que Estados Unidos y cuatro veces menos que China, con lo que regresó a los niveles de los años 60, en los albores de la cosmonáutica.

El último gran fracaso del programa espacial ruso fue en agosto de 2023 cuando la sonda Luna-25 se estrelló contra la superficie lunar cuando estaba a punto de convertirse en la primera nave en alunizar en el Polo Sur del satélite terrestre.