Rusia lanza nave y satélite militar con la ayuda de un cohete portador Soyuz

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, el satélite de investigación Mozhaets-6 se ocupará de determinar algoritmos de astronavegación en la órbita media de la Tierra.

Esos satélites Mozhaets han sido desarrollados por ingenieros universitarios vinculados por las Fuerzas Armadas desde 1995 y el último lanzamiento había tenido lugar en 2005.

En cuanto al segundo aparato espacial, la nota oficial únicamente precisó que dicho proyecto pertenece al Ministerio de Defensa de Rusia.

Ambos aparatos entraron en la órbita elegida pocos minutos después del lanzamiento, que tuvo lugar en la región septentrional de Arjánguelsk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.

Otra Soyuz-2.1a fue lanzada el jueves para poner en órbita el carguero espacial Progress MS-32, que lleva cerca de 2,6 toneladas de combustible y agua, entre otras vituallas, a la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), a la que se acoplará el sábado.