Maduro dice que Venezuela tendrá su propia IA y se darán clases sobre el tema en escuelas

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el país tendrá su propia inteligencia artificial (IA) y se impartirán clases sobre el tema en las escuelas "a partir de este año" para que los alumnos sepan qué es y cómo debe manejarse.