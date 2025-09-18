La agricultura digital crece tres veces ante reto de seguridad alimentaria, según reporte

De acuerdo con el informe publicado este jueves, América Latina y, en particular, México, se consolidan como polos de innovación para fortalecer la seguridad alimentaria mundial, toda vez que se proyecta que en los próximos 25 años —hacia 2050— abastezca dos y tres de cada cinco frutas y verduras a nivel global.

“La agricultura digital avanza a un ritmo sin precedentes, transformando la forma en que producimos alimentos frente a los retos globales más urgentes”, señaló António Campinos, presidente de la OEP.

A nivel global, Europa lidera en patentes de agricultura digital, apoyada por un ecosistema con 194 ‘startups’ y 125 universidades activas, mientras Asia superó a Norteamérica en 2020.

En paralelo, América Latina registró un crecimiento medio anual de 11 % entre 2000 y 2022.

Las tecnologías transversales que impulsan el sector incluyen imagenología y sensores, automatización, drones e inteligencia artificial, cuyo uso se ha acelerado desde 2018 para monitoreo en tiempo real y análisis predictivo en campo.

México, por su parte, se ha posicionado como referente regional, impulsado por universidades como la de Chapingo, el Tecnológico de Xalapa y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan patentes en sensores para riego, monitoreo hídrico en frutales, robots sembradores y dispositivos para proteger polinizadores.

Entre 2018 y abril de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó 3.680 patentes en empresas tecnológicas enfocadas en alimentos y agricultura, (AgTech y FoodTech) de las que 464 son mexicanas, reflejo de “la transferencia de conocimiento académico, la colaboración público-privada y la construcción de un ecosistema de innovación que refuerza la soberanía tecnológica.

“Para México, la propiedad intelectual no es solo un instrumento de protección, sino una palanca que convierte el conocimiento en soluciones prácticas que fortalecen a nuestras comunidades rurales, impulsan la inversión y generan empleo”, señaló Santiago Nieto, titular del IMPI.

Además, Nieto consideró que “la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento, respaldados por un sistema sólido de propiedad intelectual, son esenciales para que estas innovaciones lleguen al campo y beneficien directamente a nuestras comunidades rurales y al mundo entero”.

Además, el estudio resalta que la innovación está crecientemente impulsada por la industria, y destaca que desde 2022, empresas concentraron 88 % de las solicitudes, con líderes como John Deere (Estados Unidos), CNH Industrial (países Bajos/Reino Unido), Claas (alemania), Kubota (Japón) y Amazonen Werke (Alemania), lo que anticipa una adopción acelerada de soluciones de precisión en grandes y pequeños productores.

La OEP habilitó recursos como su plataforma tecnológica de agricultura digital y el Deep Tech Finder para mapear startups, así como el informe completo “Agricultura digital – hacia una seguridad alimentaria sostenible”, que profundiza en casos de Brasil, Chile, Colombia, Perú y México y en las contribuciones de oficinas nacionales de patentes.