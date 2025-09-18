Microsoft prepara el centro de datos de IA "más potente" del mundo y dobla su inversión

Nueva York, 18 sep (EFE).- Microsoft reveló este jueves que el centro de datos de inteligencia artificial (IA), que está cerca de completar en Wisconsin, estado del centro-oeste de Estados Unidos, será el "más potente del mundo" y anunció una nueva inversión de 4.000 millones de dólares para ampliarlo.