Hong Kong amplía evacuaciones a 6.000 personas por hallazgo de bomba de II Guerra Mundial

El objeto, encontrado este viernes por la tarde a 10 metros bajo tierra, ha sido considerado operativo y de alto riesgo por los especialistas en desmantelamiento de la Policía, quienes se afanan por desactivarlo antes de las 23:00 hora local (15:00 GMT) de este sábado, límite fijado para finalizar el desalojo.

El dispositivo bélico, de 1,5 metros de largo y posiblemente arrojado por una aeronave estadounidense durante la contienda, salió a la luz en medio de labores de construcción.

Rápidamente, efectivos policiales y grupos de apoyo comunitario del área notificaron a los habitantes de las edificaciones próximas, exhortándolos a evacuar y buscar refugio en zonas protegidas.

La intervención, dirigida por la unidad de eliminación de municiones de la Policía, comenzó a las 2:00 de la madrugada del sábado, con el objetivo de fragmentar el artefacto y provocar una explosión controlada en un lapso estimado de 12 horas.

Finalizado el procedimiento, se espera reabrir las vías adyacentes, bloqueadas por precaución, y permitir el retorno de los desplazados, siempre que no haya imprevistos.

Para resguardar a la ciudadanía y agilizar el traslado, los bomberos han dispuesto dos vehículos de intervención, dos unidades médicas y un centro móvil de atención a heridos. También mantienen listos equipos de extinción y tecnología robótica para respaldar la maniobra, según indicó Lo Shui-sang, jefe interino del sector este.

Por su parte, Henry Lai, representante del Departamento de Asuntos Internos, confirmó que 35 grupos de asistencia local colaboran en la operación, con apoyo extra desde el distrito de Wan Chai, y que se han habilitado transportes para llevar a los afectados a espacios comunitarios y alojamientos temporales.

Este suceso evoca el hallazgo de tres dispositivos similares en 2018 en Wan Chai, donde un proyectil de idéntico peso necesitó 20 horas de trabajo y el desalojo de 1.250 individuos.

Estos episodios, aunque esporádicos, evidencian las dificultades de una urbe como la excolonia británica, donde reliquias de contiendas pasadas resurgen con el incesante avance urbanístico.

Documentos históricos registran intensos bombardeos aliados desde 1942, con un ataque devastador en 1945 que dejó cientos de víctimas y numerosas municiones sin detonar.

Expertos alertan que el boom inmobiliario podría desvelar más vestigios en esta región, marcada por su pasado colonial y conflictos del siglo XX.