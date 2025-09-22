La NASA aplaza al miércoles el despegue de IMAP, su sonda para estudiar la heliosfera

El lanzamiento está ahora previsto para no antes de las 7:30 hora local del miércoles (11:30 GMT) desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida, indicó en su página web la agencia espacial estadounidense.

La NASA no ofreció más detalles sobre los motivos del aplazamiento. Los equipos de recuperación pueden referirse tanto a especialistas como a equipo técnico que se encarguen de velar por la seguridad de la misión.

Además, indicó que el cohete se mantiene en buen estado y precisó que el clima "es 90 % favorable para el lanzamiento el 24 de septiembre".

Junto al orbitador, el cohete Falcon 9 de SpaceX también impulsará al espacio un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y un observatorio para estudiar la exósfera terrestre.

IMAP es la nave espacial más avanzada dedicada a mapear los límites de la heliosfera, una región que rodea al sistema solar protegiéndola de la radiación cósmica.

La heliosfera está compuesta por partículas cargadas procedentes del Sol, que dan lugar al viento solar. La misión también estudiará este fenómeno espacial, que afecta al funcionamiento de los sistemas GPS.

IMAP será desplegada en el primer punto de Lagrange, un lugar ubicado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra que es gravitacionalmente estable, puesto que en él las fuerzas del planeta y del Sol están en equilibrio.

La sonda, que cuenta con diez instrumentos científicos, permanecerá en esa región durante sus dos años de vida útil, y cartografiará la heliosfera con un detalle mucho mayor que las misiones predecesoras.