Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para desarrollar centro de datos

El acuerdo histórico permitirá a OpenAI implementar al menos 10 gigavatios, construir centros de datos de IA con sistemas de Nvidia, con el fin de entrenar y ejecutar su próxima generación de modelos en el camino hacia la implementación de la "superinteligencia", explicaron las compañías en un comunicado.

En este sentido, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, dijo que la inversión y la colaboración de las dos compañías marcan el siguiente paso para impulsar la "próxima era de la inteligencia".

Los 10 gigavatios equivalen a entre 4 y 5 millones de procesadores gráficos (GPU), lo que subraya lo "gigantesco" del proyecto, según el ejecutivo.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, advirtió de que la infraestructura computacional será la base de la economía del futuro y que las compañías estadounidenses trabajan para lograrlo.

Se espera que el primer gigavatio de sistemas Nvidia se implemente en el segundo semestre de 2026 en la plataforma Vera Rubin del gigante de los chips.

El gigavatio es una medida de potencia que se utiliza cada vez más para describir los grupos más grandes de chips de IA.

Tras el anuncio de la inversión, las acciones de Nvidia subieron más del 3 % durante la jornada del lunes.

El mes pasado, Huang prometió que Nvidia avanza en un plan para presentar "productos revolucionarios" , tras convertirse en accionista de Intel.