Un estudio advierte sobre el riesgo de extrema escasez de agua en las próximas décadas

La investigación del Instituto de Ciencias Básicas de Corea, basada en modelos, prevé que el riesgo de grave escasez de agua debido al cambio climático afecte para 2100 a casi tres cuartas partes (74 %) de las regiones propensas a la sequía, incluidas aquellas con grandes embalses, en un escenario de altas emisiones.

La región mediterránea sería la más expuesta en las zonas urbanas, mientras que el norte y el sur de África y algunas partes de Asia se enfrentarían a los impactos más graves en las rurales, indica el citado instituto en un comunicado.

El estudio muestra que la frecuencia de las DZD aumentará "considerablemente en las próximas décadas, mucho antes de lo previsto anteriormente".

Esta es la primera estimación conocida de este tipo y señala que es probable que en las décadas de 2020 y 2030 surjan puntos críticos de escasez de agua en el Mediterráneo, el sur de África y algunas zonas de América del Norte.

Además, advierte de que el intervalo entre la futura DZD podría ser más corto que la duración de los eventos, lo que agravaría los riesgos de escasez de agua al limitar la capacidad de las regiones para recuperarse de la sequía.

La investigación no tiene en cuenta el papel del agua subterránea como amortiguador durante las sequías.

El estudio demuestra "que el calentamiento global provoca y acelera las condiciones de sequía del día cero en todo el mundo. Incluso si alcanzamos el objetivo de 1,5 grados, cientos de millones de personas seguirán enfrentándose a una escasez de agua sin precedentes", destacó Vecchia Ravinandrasana, primera autora del estudio.

Según los cálculos, y debido al aumento de la gravedad del estrés hidrológico, "el 14 % de los principales embalses podrían secarse ya durante sus primeros episodios de sequía del día cero, lo que tendría graves repercusiones en los medios de vida de las personas", agregó Christian Franzke, otro de los firmantes.

Ciudades como Ciudad del Cabo en 2018 y Chennai (India) en 2019 ya se han acercado a las condiciones de DZD, lo que pone de relieve la creciente vulnerabilidad de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua potable y para la agricultura, destaca la nota.

Las sequías del día cero "ya no son un escenario lejano: ya están ocurriendo. Sin una adaptación inmediata y una gestión sostenible del agua, es probable que cientos de millones de personas se enfrenten a una escasez de agua sin precedentes en el futuro", añadió Ravinandrasana.