El 40% de quienes cuidan a sus familiares enferman de forma crónica, según sondeo italiano

El sondeo, al que respondieron 2.033 personas, de las cuales el 83% eran mujeres, se ha efectuado en el marco del proyecto 'El impacto del género en el estrés psicológico y la salud en cuidadores familiares', promovido por el Centro de Referencia en Medicina de Género del ISS.

"Es crucial enfatizar las diferencias de sexo y género en la salud de las personas cuidadoras. Las mujeres, en particular, soportan la abrumadora carga del cuidado y la asistencia en el seno familiar, especialmente cuando se trata de familiares dependientes", explicó la directora del Centro, Elena Ortona.

Las enfermedades más frecuentes son las musculoesqueléticas, seguidas de las cardiovasculares y las gastrointestinales, con mayor incidencia entre mujeres jóvenes.

"Las investigaciones demuestran que las mujeres cuidadoras están más expuestas a problemas de salud física y psicológica; en consecuencia, las desigualdades de género pueden, a su vez, generar desigualdades en salud", agregó Ortona.

Del 41 % de personas que afirmaron haber desarrollado alguna enfermedad, el 66 % indicó haber padecido dos o más afecciones.

Para afrontar el problema, la directora recalcó la necesidad de "implementar medidas de prevención eficaces destinadas a reducir las patologías relacionadas con el estrés y garantizar un apoyo más equitativo y específico".

"Es fundamental que las políticas sociales y sanitarias, al planificar intervenciones de apoyo para cuidadores familiares, consideren las diferencias de sexo y género con base en la evidencia científica", reiteró.