Un nuevo antiviral contra el herpes simple doblega la resistencia a los tratamientos

Inspirado en un medicamento contra la gripe, el nuevo candidato bloquea el proceso mediante el cual este virus empaqueta su material genético, un paso indispensable para formar nuevas partículas virales y propagarse en el organismo, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos alternativos para esta infección persistente.

Los detalles de la investigación, que ha sido liderada desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM) de Madrid, se han publicado en la revista Advanced Science.

LN-7 pertenece a una familia de moléculas inspiradas en la estructura del baloxavir marboxil, un medicamento antigripal aprobado en varios países pero, a diferencia de los antivirales clásicos como el aciclovir, LN-7 bloquea la actividad de la nucleasa que participa en el empaquetamiento del genoma viral dentro de las partículas infecciosas.

Este mecanismo convierte a LN-7 en un antiviral “primero en su clase”, ya que nunca antes se había demostrado eficacia frente a esta diana terapéutica en el contexto de las infecciones por herpesvirus, detalla el CBM en una nota.

Según los autores, este tipo de estrategia no solo amplía las opciones de tratamiento, sino que también puede ayudar a combatir el problema de la resistencia a los fármacos antivirales convencionales.

Durante el estudio, LN-7 demostró actividad antiviral en células infectadas y también en modelos animales (ratones) con infección por HSV-1 y también mostró eficacia frente a cepas resistentes a aciclovir, lo que subraya su potencial como tratamiento de segunda línea o en combinación con otros antivirales.

Para Luis Menéndez-Arias, investigador del CBM y coordinador del estudio, "nuestros resultados muestran que LN-7 no solo es efectivo frente a infecciones por el virus del herpes simple, sino que lo hace mediante un mecanismo completamente nuevo".

"Al bloquear el empaquetamiento del genoma viral, abrimos la puerta a una nueva clase de antivirales que podrían complementar o sustituir a los actuales tratamientos en casos de resistencia o toxicidad, lo que representa un avance conceptual importante en la lucha contra los herpesvirus", apunta.

El virus del herpes simple, tanto el tipo 1 (HSV-1) como el tipo 2 (HSV-2), causa infecciones crónicas que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Aunque los fármacos como aciclovir, valaciclovir o famciclovir son ampliamente utilizados y eficaces para controlar los síntomas y su capacidad para reducir los brotes, no eliminan el virus del organismo.

Además, el uso prolongado, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, puede favorecer la aparición de cepas resistentes.

En los casos donde los antivirales de primera línea no funcionan, se recurren a opciones de segunda línea como cidofovir o foscarnet.

Sin embargo, estos fármacos presentan efectos secundarios graves que limitan su aplicación. De ahí la urgencia de explorar nuevas moléculas con mecanismos de acción distintos y perfiles de seguridad más favorables.

LN-7 representa una oportunidad única para diversificar el arsenal terapéutico contra el herpes simple. Su eficacia en estudios preclínicos sugiere que podría ser útil tanto en monoterapia como en tratamientos combinados con otros antivirales, lo que aumentaría la probabilidad de éxito clínico y reduciría el riesgo de aparición de resistencias.

El equipo quiere ahora profundizar en los estudios de toxicidad, biodisponibilidad y eficacia en modelos más complejos antes de considerar ensayos clínicos en humanos.

Aun así -apunta la nota del CBM-, el descubrimiento marca un hito en la investigación de nuevos antivirales y abre la posibilidad de diseñar terapias dirigidas al empaquetamiento del genoma viral, una diana hasta ahora inexplorada.