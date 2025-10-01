Encélado, la luna de Saturno, cumple los requisitos para ser un entorno habitable

Presencia de agua líquida, una fuente de energía, un conjunto específico de elementos químicos y moléculas orgánicas complejas son las condiciones que se pueden encontrarse en esa luna helada, señaló la Agencia Espacial Europea (ESA) en un comunicado.

Algunas de esas reacciones podrían formar parte de cadenas que dan lugar a moléculas aún más complejas y potencialmente relevantes desde el punto de vista biológico.

Estos descubrimientos, refuerzan “aún más” los argumentos a favor de una misión específica de la Agencia Espacial Europea para orbitar y aterrizar en Encélado, agrega la nota.

En 2005, Cassini encontró la primera prueba de que Encélado tiene un océano oculto bajo su superficie helada. Chorros de agua brotan de grietas cercanas al polo sur de la luna, lanzando granos de hielo al espacio, algunos de los cuales forman el anillo E alrededor de Saturno, que traza la órbita de Encélado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sonda Cassini atravesó, en 2008, esa niebla helada. Granos prístinos expulsados solo unos minutos antes impactaron contra el instrumento Analizador de Polvo Cósmico, los cuales no solo contienen agua congelada, sino también otras moléculas, incluidas orgánicas.

El equipo observó que ciertas moléculas orgánicas que ya se habían encontrado distribuidas en el anillo E también estaban presentes en los granos de hielo frescos. Esto confirma que se crean dentro del océano de Encélado.

También encontraron moléculas que nunca antes se habían visto en los granos de hielo de Encélado y que en la Tierra participan en las cadenas de reacciones químicas que finalmente dan lugar a moléculas más complejas que son esenciales para la vida.

“Estas moléculas que encontramos en el material recién expulsado demuestran que las moléculas orgánicas complejas que Cassini detectó en el anillo E de Saturno no son solo producto de una larga exposición al espacio, sino que están fácilmente disponibles en el océano de Encélado”, declaró Frank Postberg, uno de los firmantes del artículo.

Los descubrimientos de Cassini son valiosos para planificar una futura misión de la ESA dedicada a Encélado y ya han comenzado los estudios para esa ambiciosa misión.

El plan es volar a través de los chorros e incluso aterrizar en el terreno del polo sur de la luna para recoger muestras, indica la nota de la ESA.

Incluso no encontrar vida en Encélado “sería un gran descubrimiento, porque plantearía serias preguntas sobre por qué no hay vida en un entorno así cuando se dan las condiciones adecuadas”, dijo Nozair Khawaja, de la Universidad Libre de Berlín y firmante de la investigación.