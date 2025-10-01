La ELA parece tener un componente autoinmune

Las causas de la ELA, para la que no hay tratamiento efectivo, se desconocen, aunque se sabe que combina factores genéticos, ambientales y la edad. Solo un 10 % de los casos son genéticos y el resto esporádicos.

Un estudio que publica Nature, encabezado por el Instituto de Inmunología de La Jolla (EE.UU) apunta a que la causa de la ELA podría tener un componente ser autoinmune.

Los investigadores descubrieron que las células inmunitarias inflamatorias, llamadas células T CD4+, atacan por error ciertas proteínas que forman parte del sistema nervioso en las personas con ELA.

Este es el primer estudio que “demuestra claramente que en las personas con ELA se produce una reacción autoinmune que ataca a proteínas específicas asociadas a la enfermedad”, indicó Alessandro Sette, uno de los firmantes del artículo.

Las personas con ELA producen grandes cantidades de células T CD4+ que atacan a la proteína C9orf72, la cual se expresa en las neuronas.

La ELA tiene un componente autoinmune y este estudio da pistas sobre por qué la enfermedad progresa tan rápidamente, además de ofrecer una posible vía para su tratamiento, en palabras del investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU) y firmante del texto, David Sulzer.

La enfermedad suele progresar rápido, aproximadamente la mitad de los pacientes fallecen entre 14 y 18 meses después del diagnóstico, pero alrededor del 10 % viven una década o más. Incluso es bien conocido el caso del físico Stephen Hawking, que vivió 55 años.

Ahora, el nuevo estudio sugiere que el sistema inmunitario desempeña un papel importante en la supervivencia.

Al examinar las respuestas de las células T en pacientes con ELA, se encontraron dos grupos distintos. En uno de ellos las células T CD4+ inflamatorias liberaban rápidamente mediadores inflamatorios cuando reconocían las proteínas C9orf72.

El segundo grupo también tenía células T CD4+ inflamatorias dañinas, pero tenían también un mayor número de otro tipo de células T. En este caso la supervivencia prevista significativamente más larga.

Cuando el sistema inmunitario combate una infección viral, produce células T inflamatorias para eliminar las células infectadas, y una vez eliminado el virus, las T CD4+ antiinflamatorias intervienen para evitar que las células T excesivamente activas dañen los tejidos sanos.

Sin embargo, los científicos no esperaban observar este mismo proceso en pacientes con ELA. La nueva investigación sugiere que las células T CD4+ pueden reducir las respuestas autoinmunes dañinas y ralentizar la progresión de la ELA.

Esta respuesta protectora de las células T “es más fuerte en personas con una esperanza de vida más larga”, según los investigadores.

Las futuras terapias para la ELA podrían potenciar las respuestas protectoras de las células T CD4+ y reducir la inflamación dañina, según el primer autor del estudio, Tanner Michaelis, del Instituto La Jolla.

“Ahora que conocemos el objetivo específico de estas células inmunitarias, esperamos poder desarrollar terapias más eficaces para la ELA”, destacó.

Esta investigación es una paso en el campo de la neuroinmunología, que también ha apuntado la existencia de conexiones entre la autoinmunidad y la enfermedad de Parkinson, también caracterizada por la muerte de neuronas.