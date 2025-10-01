La ONU lamenta la muerte de Jane Goodall y aplaude su trabajo "incansable" por el planeta

"La científica, conservacionista y Mensajera de la Paz de la ONU trabajó incansablemente por nuestro planeta y sus habitantes, dejando un legado extraordinario a la humanidad y la naturaleza", indicó la ONU en sus redes sociales, junto a su foto.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, también le dedicó unas palabras de agradecimiento a Goodall, en las que la calificó de "pionera, defensora de nuestro planeta y buena ancestra".

La ONU, en su página web, destaca que Goodall, pionera del estudio de los chimpancés, era Mensajera de la Paz desde 2002, un papel desde el que ayudaba a la ONU a enfocarse en asuntos medioambientales y concretamente en conservación.

También señala el trabajo del Instituto Jane Goodall para crear programas de conservación y desarrollo en África, donde la científica comenzó sus estudios en la década de 1960, y su proyecto 'Roots & Shoots', para involucrar a la juventud en la naturaleza.

