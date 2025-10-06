La sección de Ciencia de EFE recoge Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica

Igualmente también recibió hoy un galardón por su labor como investigador que contribuye a la difusión del conocimiento a la sociedad Eduardo Sáez de Cabezón, presentador del programa "Órbita Laika” en La 2 de TVE.

Se entregaron asimismo diplomas acreditativos a los jóvenes comunicadores científicos Fermín Grodira y Elisa Ramírez, que recibieron las dos Ayudas CSIC-Fundación BBVA que les permitirán realizar estancias en institutos, laboratorios y centros del CSIC para conocer de manera directa todo el proceso de investigación.

Los periodistas de EFE Noemí Gómez, Elena Camacho, Caty Arévalo, Carmen Rodríguez y Raúl Casado recogieron el premio concedido el pasado 7 de mayo por el “rigor” con el que trasladan "de manera contrastada el conocimiento basado en la evidencia científica" a la red mediática de hispano-hablantes.

El acta del jurado remarcó que ese equipo lleva décadas "trasladando la relevancia de la investigación y la ciencia sin dejarse llevar por el titular llamativo o controvertido”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su discurso durante la gala de recogida de premios celebrada hoy en la sede del CSIC, Noemí Gómez, responsable de esa sección, enfatizó el papel fundamental que tiene el periodismo y el de la ciencia en la actual coyuntura.

"Frente al ruido, frente a la desinformación, frente al debate superficial y la incertidumbre, más profesión periodística y más conocimiento científico", manifestó.

Sin este último es, además, imposible abordar grandes desafíos como la crisis climática, la amenaza de pandemias como la de la covid-19 o el desarrollo de la sociedad digital, agregó la periodista.

Asimismo, Gómez ha defendió el periodismo especializado como vehículo fundamental para extender ese conocimiento validado.

Por su parte, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, subrayó que los comunicadores son "los nuevos prometeos" en alusión a la mitología griega. El "Prometeo bueno" es el que comunica "la utilidad de la ciencia, es capaz de traducir lo que los seres humanos necesitamos", agregó.

En otra intervención durante la ceremonia, Rafael Pardo, director de la Fundacion BBVA, puso en valor la labor del equipo premiado de la Agencia EFE, al que aludió como un "referente confiable para todos del mejor periodismo científico".