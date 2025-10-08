Jensen Huang, líder de Nvidia, describe el acuerdo entre AMD y OpenAI como "ingenioso"

"Sí, vi el acuerdo. Es imaginativo, único y sorprendente, considerando que estaban tan entusiasmados con su producto de nueva generación. Me sorprende que cedieran el 10 % de la empresa incluso antes de construirlo. En fin, supongo que es ingenioso", declaró Huang en una entrevista con CNBC.

OpenAI y AMD llegaron a un acuerdo a principios de esta semana, en el que OpenAI se compromete a comprar chips AMD por valor de 6 gigavatios a lo largo de varios años, incluyendo su próxima serie MI450.

Además, AMD emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10 % de la compañía.

Nvidia anunció un acuerdo masivo el mes pasado en el que el fabricante de chips planea invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI por etapas. OpenAI utilizará el dinero para construir centros de datos repletos de sistemas Nvidia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pero nuestro acuerdo es muy diferente al de AMD. Llevamos mucho tiempo trabajando con OpenAI a través de terceros (...) La colaboración con OpenAI se suma a lo que ya hacemos con ellos en la nube: seguiremos ejecutando todos los contratos en la nube, pero nuestra colaboración con ellos es bastante única, ya que es la primera vez que les vendemos directamente", anotó el empresario taiwanés-estadounidense.

El líder de Nvidia dijo que lo que es realmente "emocionante" del último acuerdo con OpenAI es que, al venderles directamente, pueden ayudarles a prepararse para el día en que sean "autoalojados e hiperescalables".

"Nuestro acuerdo básicamente implica venderles sistemas e infraestructura", explicó Huang.

Nvidia también cerró recientemente un acuerdo con Intel para invertir 5.000 millones de dólares en el fabricante de chips estadounidense.

OpenAI ha obtenido miles de millones adicionales de Oracle y SoftBank para financiar su ambicioso proyecto de centro de datos Stargate en EE. UU.

Por su parte, Anthropic, competidor de OpenAI, ha recibido grandes inversiones de Google y Amazon.

En su entrevista con CNBC, Huang también dijo que, en los últimos seis meses, la demanda de computación ha aumentado "sustancialmente”.

"Las inteligencias artificiales (IA) son lo suficientemente inteligentes como para que todos quieran usarlas", afirmó el director ejecutivo.

En lo referente a qué país está ganando la carrera de la IA, Huang dijo que Estados Unidos "no está muy por delante" de China en este momento, ya que "Pekín está muy por delante en materia de energía" y está desarrollando la necesaria para respaldar la IA mucho más rápido que Estados Unidos.