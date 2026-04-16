Policiales
16 de abril de 2026 - 15:53

Cae hombre que presuntamente amenazó con un “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

Luis Aníbal Ferreiro Román, detenido tras supuestamente amenazar con un "allanamiento armado" al Colegio Cristo Rey.
Luis Aníbal Ferreiro Román, detenido tras supuestamente amenazar con un "allanamiento armado" al Colegio Cristo Rey.Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional detuvieron esta tarde a Luis Aníbal Ferreiro, quien supuestamente amenazó con un “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey. El hombre mantenía una disputa legal con los propietarios de la institución.

Por ABC Color

Efectivos de la Policía Nacional lograron la detención de Luis Aníbal Ferreiro, señalado como el supuesto responsable de las recientes amenazas de un allanamiento armado, que mantuvieron en alerta a la comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, de Asunción.

El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada sobre la calle Azara N° 2250, entre Vicepresidente Sánchez y 22 de Setiembre, del Barrio Ciudad Nueva de Asunción.

Ferreiro contaba con una orden de captura vigente luego de que se lo vinculara con mensajes intimidatorios dirigidos a la institución.

Según las primeras investigaciones, el trasfondo del incidente no sería un ataque aleatorio, sino el resultado de un conflicto personal y legal que el ahora detenido mantiene con los propietarios del colegio.

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Ferreira es un exmilitar que vivía en una residencia que pertenecía a los Jesuítas y de la cual fue desalojado, de acuerdo con datos policiales. Este sería el motivo que generó su malestar y posterior reacción.