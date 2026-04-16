Incautan documentos de asistente fiscal en caso de narcotráfico que involucraría a intendente

Una comitiva fiscal-policial encabezada por la agente fiscal Luz Guerrero concluyó en la mañana de este jueves un allanamiento a la vivienda en la ciudad de Luque de la asistente fiscal Alba Cristina Duarte, en el marco de una investigación sobre un supuesto esquema de tráfico de drogas en la que también es indagado el intendente de la ciudad de Mayor Martínez, Ariel Arce Rotela (ANR, Partido Colorado).

El allanamiento en Luque se realizó en simultáneo con otros procedimientos investigativos en Asunción, Villa Elisa y en Mayor Martínez (departamento de Ñeembucú), siguiendo información entregada a las autoridades paraguayas por la Gendarmería de Argentina, que habla de la existencia de un esquema de tráfico de narcóticos ilegales entre ambos países.

La fiscal Guerrero comentó a ABC Color que de la vivienda de Alba Duarte fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos que podrían ser de utilidad para la investigación.

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Indicó que Duarte no fue detenida debido a que por el momento no existe una orden de captura en su contra.

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Más allanamientos

Además de la vivienda de Duarte y la Municipalidad de Mayor Martínez, las autoridades allanaron también hoy la sede de la Unidad Penal Ordinaria 1 del Ministerio Público en Asunción, donde Duarte trabaja, y la vivienda en Villa Elisa de Damián Cardozo, pareja de la asistente fiscal y precandidato a concejal de esa localidad por el movimiento Honor Colorado de la ANR.