Más jóvenes y menos competentes, un estudio confirma el sesgo de género online

A las mujeres no solo se las presenta como más jóvenes que a los hombres, sino que también se las evalúa como menos competentes en comparación con los varones, ya sea en imágenes, palabras o resultados generados con herramientas como ChatGPT.

La edad percibida de las mujeres, es de media, 5,46 años menos.

“Es importante destacar que estos hallazgos se mantienen independientemente de si medimos el género y la edad basándonos en el juicio humano, aprendizaje automático, clasificaciones o incluso información objetiva sobre el género real de las personas representadas”, subrayan los autores.

El sesgo afecta a imágenes de todo tipo, no solo aquellas relacionadas con cuestiones estéticas, y es más acusado en la representación de mujeres en profesiones altamente cualificadas y remuneradas, como directores o jefes médicos.

“Los datos del censo de Estados Unidos revelan que no existe una diferencia de edad real entre hombres y mujeres en la población activa, pero cuando comparamos nuestros resultados con las edades de hombres y mujeres en todos los sectores, vemos que las imágenes digitales muestran lo contrario de la realidad”, indican.

Los investigadores demuestran también que la aplicación de inteligencia artificial (IA) más utilizada en la actualidad, ChatGPT, evalúa los currículos de forma diferente dependiendo de si quien solicita el trabajo es hombre o mujer.

Para probarlo, han recurrido a la herramienta para generar casi 40.000 currículos para más de 50 profesiones distintas, variando aleatoriamente el nombre del solicitante.

Al crear currículos para una mujer, ChatGPT asume automáticamente que esta es más joven y tiene menos experiencia que el solicitante medio masculino.

Al evaluar esos resúmenes laborales, ChatGPT clasifica a los hombres mayores como candidatos más aptos para los mismos puestos, “lo que probablemente tenga consecuencias tangibles en la capacidad de las mujeres para competir en un mercado laboral cada vez más competitivo”, subrayan los investigadores.

“Este estudio refuerza lo que los estudios feministas lleva décadas señalando: la tecnología no es neutral, sino que reproduce e incluso amplifica los estereotipos y roles de género culturales preexistentes", señala Marian Blanco, profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la española Universidad Rey Juan Carlos.

Blanco incide en la "urgente" necesidad de diseñar estrategias que "cuestionen los supuestos culturales sobre los que se entrenan los modelos de inteligencia artificial y que permitan construir infraestructuras digitales más justas e inclusivas”, en un reacción al estudio recogida en Science Media Centre España.

"La relevancia de este estudio radica en la cuantificación rigurosa de este sesgo frente a anclajes objetivos verificables (como que no hay diferencia de edad entre hombres y mujeres en la población trabajadora en Estados Unidos), lo que permite superar el debate controvertido sobre la exactitud de los estereotipos", apunta Nuria Oliver, directora científica de la Fundación ELLIS Alicante (este de España) en una reacción en la misma plataforma.