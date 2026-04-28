Misterio en el Chaco: denuncian desaparición de un helicóptero y sospechan de accidente

Un escueto memorándum sobre el accidente aéreo presuntamente ocurrido en el Chaco fue emitido por el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), con fecha de ayer, 27 de abril, contiene una “alerta sobre accidente aéreo (caída del helicóptero)”.

“Esta división recibió una alerta el día de la fecha de los pares homólogos del Brasil, sobre caída de helicóptero en la Región Occidental o Chaco de la República de Paraguay, en la cual se realiza un pedido humanitario sobre el paradero del piloto de dicha aeronave”, dice el texto de la Policía.

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“Según relatos de familiares del piloto a la Policía Federal, la aeronave habría despegado en fecha 17 de abril desde la Estancia Marán, ubicada en las coordenadas geográficas 20° 47′ 33.79″ S, 58° 26′ 46.06″ W, a 3.000 metros aproximadamente de la localidad suburbana de San Carlos, Toro Pampa, del departamento de Alto Paraguay", prosigue el memo.

“Se solicita la socialización de dichas informaciones a fin de lograr la localización o informaciones sobre el paradero del piloto”, finaliza el documento policial.

Lluvias complican tarea de búsqueda en el Chaco

La estancia aludida queda a 65 kilómetros en línea recta de la ciudad de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay.

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La Dirección de Policía local estableció la búsqueda de la nave, pero también debido a las últimas lluvias caídas en la región hasta ayer se hacía casi imposible seguir el rastro por tierra.

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Además, no se sabe dónde mismo pudo haber caído el helicóptero, con el que se perdió contacto hace 11 días.

La familia del piloto, que vive en Brasil, asegura que este nunca regresó luego del viaje que hizo a nuestro país.