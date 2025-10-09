Fomento de la IA en la escuela del estado brasileño de Piauí es distinguido por la Unesco

París, 9 oct (EFE).- Una iniciativa destinada al fomento de la Inteligencia Artificial (IA) en el estado brasileño de Piauí recibió el premio de la Unesco Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, informó este jueves la agencia de la ONU.