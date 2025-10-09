Fomento de la IA en la escuela del estado brasileño de Piauí es distinguido por la Unesco

Conocido como Piauí Artificial Intelligence, el dispositivo ofrece un programa de aprendizaje de tres años que integra la ética de la IA en todos sus módulos y combina actividades digitales y presenciales, haciéndolo accesible en entornos de bajos recursos, señaló en un comunicado la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Esta iniciativa fue puesta en marcha por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en colaboración con la Secretaría de Educación del estado de Piauí.
Cada año permite integrar los cursos a más de 90.000 estudiantes de 540 escuelas públicas y ya ha capacitado a más de 680 docentes.
Junto este proyecto brasileño fueron seleccionados también otros de Bélgica, Egipto y Reino Unido y recibirán cada uno 25.000 dólares.
