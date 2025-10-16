Anuncian que primer trasplante parcial de corazón en Europa se realizó con éxito en Suiza

Esta técnica quirúrgica de gran complejidad permitió sustituir únicamente las estructuras defectuosas, trasplantando únicamente parte del corazón del donante (las válvulas), lo que permitió conservar el corazón original del niño, quien ha evolucionado bien y continúa su convalecencia bajo supervisión médica, según comunicó la institución médica.

La intervención consistió en trasplantar las dos válvulas que garantizan la expulsión de la sangre del corazón, la válvula aórtica y la válvula pulmonar.

La primera vez que se practicó una operación de este tipo fue en Estados Unidos y desde entonces se ha realizado una treintena de esas intervenciones, siempre en este país.

El niño sufría una patología en la que los dos grandes vasos de la base del corazón están fusionados y ya había sido sometido a tres operaciones en Suiza, gracias a las cuales había podido llevar una vida casi normal.

Sin embargo, en los últimos años las prótesis de válvulas biológicas que había recibido empezaron a fallar, lo que limitó severamente sus actividades físicas y "en los últimos meses sus síntomas habían empeorado y el niño corría un riesgo vital muy importante", explicó el cirujano cardíaco pediátrico que realizó el trasplante parcial, Tornike Sologashvili.

Los médicos propusieron a la familia el método innovador, pero advirtiéndoles de que no conocían los riesgos a largo plazo porque solo se contaba con tres años de experiencia.

Citada en el comunicado, la madre dijo que su hijo "estaba bastante entusiasmado con la idea de intentarlo, le daba mucho menos miedo que la perspectiva de una vida mediocre".