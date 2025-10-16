Cosmonautas rusos comienzan caminata espacial para instalar equipos en la EEI

Según informó la agencia espacial rusa Roscosmos, que transmite en directo la caminata, los rusos abrieron la escotilla del módulo ruso Poisk a las 19:50 hora de Moscú (16:50 GMT).

Está previsto que durante la caminata instalen equipamiento para el 'cultivo' de semiconductores en el espacio, en base al experimento Ekrán-M en el módulo Naúka (Ciencia).

En el revestimiento exterior del módulo Zvezdá desmontarán una cámara de alta resolución y limpiarán la escotilla.

Además, retirarán un contenedor externo del módulo Póisk.

Para estos trabajos, informó Roscosmos, utilizarán el brazo mecánico ERA (European Robotic Arm).

Está previsto que la misión dure 5 horas y 38 minutos.

La anterior caminata espacial tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024, en la que los cosmonautas rusos Alexéi Ovchinin e Iván Vagner instalaron un espectrómetro de rayos X sobre la superficie del módulo de servicio ruso de la EEI.

En estos momentos en la plataforma orbital trabaja una tripulación de siete personas: además de Rízhikov y Zubritski está el cosmonauta ruso Oleg Platónov, los astronautas de la NASA Zena Cardman, Jonny Kim, Michael Fincke y el astronauta de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) Kimiya Yui.