Google dona dos millones de dólares al Miami Dade College para impulsar la enseñanza de IA

La donación se formalizó durante un acto en el centro académico e irá destinada al Consorcio Nacional de Inteligencia Artificial Aplicada (NAAIC, en inglés), una colaboración que fomenta el crecimiento de los profesionales de inteligencia artificial en todo el país, informó en un comunicado la universidad.

"Al colaborar con instituciones cuyo trabajo es fundamental para estas relaciones, esperamos equipar a los estudiantes con las destrezas vitalicias que necesitan para tener éxito en la era de la IA desde el aula hasta el desempeño de sus carreras”, dijo el jefe de tecnología de aprendizaje y sostenibilidad de Google, Ben Gomes.

El NAAIC surgió hace un año fruto de una colaboración del MDC con otros centros educativos en Houston (Texas) y en el condado de Maricopa (Arizona), y desde entonces ha capacitado a 1.056 profesores en IA, suma la participación de 321 instituciones académicas y ha cobijado a más de 31.000 estudiantes en Estados Unidos.

Los fondos otorgados por Google permitirán al programa "ampliar sus iniciativas para capacitar a los educadores, mejorar la infraestructura digital y crear recursos curriculares centrados en la IA para profesores de enseñanza universitaria, y de preescolar a duodécimo grado", agregó la nota.

El objetivo es que el profesorado pueda enseñar tecnologías de IA "con mayor confianza y relevancia", afirma la universidad.

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, señaló durante el acto que esta iniciativa contribuirá a "preparar a los estudiantes para la fuerza laboral impulsada por IA del futuro, no solo en Miami sino en el ámbito nacional".