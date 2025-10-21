Universidad uruguaya otorga doctorado honoris causa al neurocientífico Stanislas Dehaene

En una ceremonia que tuvo como apertura las palabras del rector de la Udelar, Héctor Cancela, el neurocientífico, docente e investigador uruguayo Juan Carlos Valle Lisboa estuvo a cargo de la lectura del laudatio, en el que la universidad destacó la trayectoria de Stanislas Dehaene y sus aportes a la investigación y a la formación científica.

Según Valle Lisboa, el francés que desde el año 2005 ocupa la Cátedra de Psicología Cognitiva Experimental del Collège de France y ha recibido, entre otros, los premios Brain Prize, Heineken y Atkinson, "ha formado generaciones de científicos con decenas de doctorados y postdoctorados dirigidos".

"Su trabajo se ha centrado en las grandes preguntas de las neurociencias cognitivas, abordándolas con un rigor teórico excepcional y con una creatividad experimental que ha sentado las bases de nuevos paradigmas de estudio", resaltó el uruguayo.

Valle Lisboa detalló que “sus mayores esfuerzos han estado dirigidos a comprender qué hace singular a la mente humana” y señaló que Dehaene demostró, a través de su trabajo, que tanto los humanos como otros animales poseen “formas de procesamiento inconscientes” y que “la conciencia emerge cuando esa información se distribuye en un conjunto de áreas cerebrales separadas pero interconectadas”.

El investigador uruguayo, quien participó en los cursos impartidos por el neurocientífico francés en el marco de la Escuela Latinoamericana de Educación, Ciencias Cognitivas y Neurales, destacó además los estudios de Dehaene relacionados con el lenguaje, la lectura y las matemáticas. En este último campo, Dehaene diseñó junto a Jean-Pierre Changeux "un modelo neuronal que explica cómo el cerebro extrae la numerosidad de los estímulos percibidos".

Tras recibir el título, Dehaene, quien durante su visita a Montevideo ofreció la conferencia titulada '¿Cómo aprendemos matemática?... y por qué las niñas se están quedando atrás?, que la vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse calificó de “espectacular”, expresó estar conmovido por el reconocimiento y manifestó su admiración por el trabajo desarrollado en Uruguay.

"Tienen personas que trabajan en la educación, en matemática, en el desarrollo de la lectura, pero también hay todo un plan país (el denominado Ceibal) que admiro hace 18 años y que sigo con mucha intriga por cómo en un país relativamente pequeño pueden trabajar de manera excelente en materia educativa", expresó.

Finalmente, el francés ofreció una presentación titulada 'De los números a las letras, la geometría y los símbolos gráficos: la búsqueda de la singularidad del cerebro humano', centrada en algunos de los estudios de su carrera y con un énfasis en los trabajos más recientes de su equipo de investigación.