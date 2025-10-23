Antiguo observatorio en Puerto Rico se convierte en un nuevo centro educativo en CTIM

El antiguo observatorio se conocerá como el Centro de Arecibo para Educación en STEM, Habilidades Computacionales y Participación Comunitaria de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, en inglés), según el proyecto denominado Arecibo C3 o AC3, se explicó en un comunicado difundido este jueves.

"Este centro convierte a Puerto Rico en un eje regional de innovación en STEM a través de tres pilares fundamentales: investigación educativa con impacto global, desarrollo de fuerza laboral para una economía basada en STEM y alianzas que abordan los retos de las comunidades", resaltó José Agosto Rivera, investigador principal del proyecto AC3.

"Queremos que el conocimiento científico beneficie directamente a Puerto Rico", afirmó Agosto Rivera, profesor asociado de la UPR en Río Piedras.

El esfuerzo es liderado por la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras (San Juan)-, la Universidad de Maryland del Condado de Baltimore (UMBC) y el Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) en Nueva York.

El objetivo del proyecto es fortalecer el ecosistema CTIM de Puerto Rico mediante programas que combinan educación, desarrollo de fuerza laboral, creando nuevas rutas para que personas de todas las edades utilicen la ciencia y la tecnología para enfrentar los retos de sus respectivas comunidades.

Para ello, en el verano de 2024, AC3 lanzó su fase piloto, introduciendo múltiples proyectos e iniciativas de participación para recopilar retroalimentación de la comunidad y co-diseñar oportunidades de aprendizaje en CTIM en dicho lugar.

A su vez, en los pasados meses, cientos de estudiantes, maestros e investigadores han colaborado con los científicos de AC3 a través de proyectos escolares, recorridos guiados en biología molecular y genética, y talleres de verano.

De igual forma, los programas de computación han ayudado a estudiantes graduados a desarrollar destrezas de investigación avanzada y a personas adultas a adquirir habilidades digitales para el emprendimiento y la vida cotidiana.

Durante el último año y como parte de su fase piloto, más de una docena de actividades piloto han combinado investigación educativa y tecnología CTIM para expandir el aprendizaje en escuelas, universidades y comunidades.

Los programas han incluido investigación temprana en educación CTIM mediante métodos multisensoriales, capacitación en biología molecular y genómica para educadores, talleres de destrezas digitales para padres, cursos de computación con un enfoque humano para estudiantes y facultad, entre otros.

"Con el rápido crecimiento de la inteligencia artificial, resulta más importante aún la integración del pensamiento computacional en todos los niveles educativos", añadió Patricia Ordóñez, profesora asociada en la UMBC e investigadora principal de dicha institución.