Huawei lanza una nueva versión de su sistema operativo con más de 80 aplicaciones de IA

Durante un acto este miércoles en la ciudad de Shenzhen, en la provincia meridional de Cantón, el director ejecutivo de Huawei, Richard Yu, calificó el lanzamiento como “un nuevo hito” para la compañía y adelantó que la actualización estará disponible gradualmente en más de 90 modelos de dispositivos.

HarmonyOS 6 introduce un marco de desarrollo que permite crear “agentes inteligentes” capaces de realizar tareas y tomar decisiones sin que los desarrolladores diseñen algoritmos propios.

Entre las aplicaciones ya disponibles figuran asistentes para compras, educación o servicios médicos, como uno de la plataforma de venta en línea JD.com que recomienda productos y compara precios.

El sistema amplía la interconexión entre equipos y permite por primera vez transferir archivos con dispositivos Apple mediante tecnología NFC.

También mejora el rendimiento y la duración de la batería, según la firma, que aseguró haber reforzado las medidas de protección de datos y la prevención de fraudes.

El nuevo sistema llega en un contexto de competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, que mantiene restricciones sobre el acceso de empresas chinas a chips y software avanzados.

Huawei, incluida desde 2019 en la lista negra comercial de Washington, ha desarrollado HarmonyOS como alternativa a Android, utilizado hasta entonces en sus teléfonos.

El sistema está instalado en más de 23 millones de dispositivos, según la empresa, y forma parte de su estrategia para afianzar un ecosistema propio de software y servicios digitales dentro del 'plan Tiangong'.

Esta iniciativa de Huawei prevé invertir más de 1.000 millones de yuanes (unos 140 millones de dólares) para desarrollar un ecosistema con más de 10.000 servicios nativos de IA y 5.000 agentes inteligentes en los próximos años.