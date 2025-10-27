OpenAI alerta de que EEUU necesita más energía para mantenerse por delante de China en IA

Según la empresa, la electricidad "no es simplemente un servicio público", sino "un activo estratégico fundamental para construir la infraestructura de IA que consolidará el liderazgo estadounidense" en esa tecnología.

"La inteligencia artificial representa una oportunidad única para reindustrializar Estados Unidos y fortalecer su base energética, tecnológica y laboral", sostuvo OpenAI en una carta enviada a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP).

Además, advierte de que sin nuevas inversiones en electricidad y centros de datos, "Estados Unidos corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente a China", algo que pondría en riesgo "la propia seguridad nacional estadounidense y su crecimiento económico".

Así, la compañía propone ampliar los créditos fiscales existentes para incluir la fabricación de semiconductores, servidores de IA, centros de datos y componentes electrónicos, y pide subvenciones, préstamos y garantías para "impulsar la producción nacional de materiales críticos" como cobre, aluminio y tierras raras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las tierras raras, presentes en vehículos eléctricos y en industrias como la aeronáutica o la armamentística, están en el epicentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después de que Pekín, que casi monopoliza la industria, impusiera a principios de octubre restricciones adicionales a su exportación.

OpenAI solicita también "acelerar la construcción de líneas de transmisión eléctrica" y "crear una reserva estratégica de materiales esenciales para la infraestructura de IA".

Según la empresa, China añadió 429 gigavatios de nueva capacidad energética el año pasado, mientras que Estados Unidos agregó solo 51. "Necesitamos una meta nacional que añada 100 gigavatios de nueva capacidad energética al año para cerrar la brecha con China", agrega la carta, que pide también "usar la IA para agilizar evaluaciones ambientales, pronósticos de demanda y gestión de la red eléctrica".

OpenAI estima que una inversión de 1 billón de dólares en infraestructura de IA "podría aumentar el PIB de EEUU en un 5 % en tres años", para lo cual sería necesario "cerca del 20 % de la fuerza laboral actual en oficios especializados".

La compañía lanzó la semana pasada su nuevo buscador, ChatGPT Atlas, que se suma a una red social solo para contenido de IA que se disparó a la cima de las listas de descargas de Apple.

Entretanto, los directores ejecutivos de grandes bancos estadounidenses como Goldman Sachs y de JPMorgan Chase alertaron recientemente de que existe una "euforia inversora" impulsada por "una enorme inversión en infraestructura de inteligencia artificial" que podría desembocar en una "burbuja" bursátil.