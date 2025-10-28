Cosmonautas rusos efectúan la segunda caminata espacial en un mes para instalar equipos

Según informó la agencia espacial rusa Roscosmos, que transmite en directo la caminata, tendrá una duración de 6 horas y 28 minutos.
Está previsto que durante la caminata los cosmonautas instalen sobre la superficie del módulo ruso Naúka varios bloques de un inyector de pulsos de plasma (IPI-500) para estudiar el efecto de los satélites artificiales en la ionosfera de la Tierra.
Rízhikov y Zubritsi también deberán limpiar una de las escotillas del segmento ruso y cambiar un contenedor del equipamiento científico y trasladar varios equipos con el brazo robótico ERA (European Robotic Arm).
Al igual que en la salida anterior, llevada a cabo el pasado 16 de octubre, Rízhikov utiliza una escafandra Orlán-MKS con marcadores rojos, mientras que Zubriski luce marcadores azules en su equipamiento.
