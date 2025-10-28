Cosmonautas rusos efectúan la segunda caminata espacial en un mes para instalar equipos

Moscú, 28 oct (EFE).- Los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov y Alexéi Zubritski comenzaron este martes una caminata espacial de más de seis horas, la segunda de octubre, para instalar equipos científicos de la Estación Espacial Internacional.