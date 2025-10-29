Foxconn desplegará robots humanoides en su planta de servidores de IA en Houston (EE.UU.)

"Esta fábrica será además una de las primeras en incorporar robots humanoides impulsados por el modelo NVIDIA Isaac GR00T N en sus líneas de producción, con el objetivo de que Foxconn y Nvidia establezcan un referente mundial en fábricas inteligentes impulsadas por IA", apuntó la compañía en un comunicado difundido durante la conferencia GTC en Washington D.C.

Foxconn también adelantó que el grupo continuará ampliando la producción de servidores de IA en Texas, Wisconsin y California, en colaboración con Nvidia, para "satisfacer la creciente demanda de los clientes".

"Nuestro equipo está llevando las soluciones de centros de datos de inteligencia artificial más avanzadas a Estados Unidos, lo que ayudará a nuestros principales clientes a mantenerse a la cabeza en la carrera de la IA", afirmó el presidente de Foxconn, Young Liu, en declaraciones recogidas por el comunicado.

Estos anuncios tuvieron lugar poco después de que la tecnológica anunciara una inversión de hasta 42.000 millones de dólares taiwaneses (1.374 millones de dólares, 1.180 millones de euros) para adquirir equipos con los que construir un clúster de cómputo de IA y un "centro de supercomputación", aunque sin aclarar dónde lo haría.

Fundado en 1974, el grupo Foxconn es el fabricante de dispositivos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

La compañía isleña ha convertido la fabricación de servidores para inteligencia artificial en una de sus principales prioridades y prevé que las ventas de estos equipos superen este año el billón de dólares taiwaneses (32.733 millones de dólares, 28.117 millones de euros), lo que equivaldría al 50 % de su negocio total de servidores.