Microsoft investiga fallo en su negocio de la nube Azure y espera resolverlos en horas

Según indica la empresa en una página dedicada a incidentes, los clientes y servicios que usan Azure Front Door empezaron a experimentar retrasos y errores a las 12:00 ET (16:00 GMT), que muchos usuarios reportaron en el portal DownDetector.

Microsoft indicó que está realizando "esfuerzos de mitigación" y que los cambios a la configuración por parte de los clientes están temporalmente bloqueados hasta nuevo aviso, pero ya pueden "acceder al portal Azure directamente".

"En esta etapa, anticipamos una mitigación completa en las próximas cuatro horas a medida que seguimos recuperando nodos. Eso implica que esperamos la recuperación a las 19:20 ET (23:20 GMT)", agrega la empresa.

El fallo se produjo horas antes de que Microsoft publique los resultados de su primer trimestre fiscal, tras cerrar el ejercicio anterior con un beneficio neto de 101.832 millones de dólares, ganancias impulsadas en gran parte por su servicio de la nube.

Hace una semana, el principal competidor de Azure, Amazon Web Services (AWS) sufrió una interrupción global en su servicio que dejó sin funcionamiento durante horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y servicios financieros en varios países.