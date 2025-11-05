La expansión acelerada del universo podría haber empezado a ralentizarse

Investigadores consultados por EFE, destacaron lo novedoso del artículo, que firma la Universidad de Yonsei (Corea del Sur), pero recordaron de que se trata sólo de un primer estudio, por lo que hay que ser cautos con sus resultados.

El estudio demuestra, según su autor principal Young-Wook Lee, que “el universo ya ha entrado en una fase de expansión desacelerada en la época actual y que la energía oscura evoluciona con el tiempo mucho más rápidamente de lo que se pensaba”.

Si se confirman estos resultados, “supondría un importante cambio de paradigma en la cosmología desde el descubrimiento de la energía oscura hace 27 años”, agregó el investigador.

Durante las últimas tres décadas, los astrónomos han creído ampliamente que el universo se está expandiendo a un ritmo cada vez mayor, impulsado por un fenómeno invisible llamado energía oscura que actúa como una especie de antigravedad.

Aunque aún no sabe qué es la energía oscura, los científicos consideran que existe y que conforma alrededor del 68,3 al 70% del universo.

La revista indica que, si se confirman los resultados expuestos en el artículo, “podría abrirse un capítulo completamente nuevo en la búsqueda de los científicos para descubrir la verdadera naturaleza de la energía oscura” y para comprender el pasado y el futuro del universo.

El descubrimiento de la expansión acelerada del universo, por el que dos equipos estadounidenses lograron el Premio Nobel de Física en 2011, se hizo a través de mediciones de distancia a galaxias lejanas usando de referencia supernovas de tipo 1a.

Son precisamente ese tipo de supernovas (el estallido final de una estrella masiva) las que han usado los astrónomos firmantes del nuevo estudio y destacan que estas se ven muy afectadas por la edad de sus estrellas progenitoras.

Estas supernovas son uno de los métodos que se usan como referencia para medir distancias y tiempos en el universo cuando se trata de galaxias fuera de la Vía Láctea.

En sus investigaciones, el equipo tuvo en cuenta tanto el modelo estándar de la cosmología (lambda-CDM) con una constante cosmológica, como el nuevo modelo favorecido por la colaboración internacional DESI, dedicada al estudio de la energía oscura.

Los más recientes resultados publicados este año por DESI observaron indicios de que la energía oscura, la cual se pensaba que era una constante cosmológica, podía evolucionar con el tiempo, lo que abriría las puertas a nuevas concepciones más allá del modelo estándar.

El estudio ahora publicado concluye que el universo no se está acelerando hoy en día como se pensaba anteriormente, sino que ya ha pasado a un estado de expansión desacelerada.

El físico del Instituto de Ciencias del Espacio Emilio Elizalde indicó a EFE lo novedoso de la tesis de esta investigación, pero llamó a la cautela pues es solo un estudio que habrá que ratificar.

En una línea similar, el investigador David Orozco del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) indicó que de confirmarse los resultados sería “un terremoto”, pero que el trabajo aún deberá pasar “la crítica férrea” a la que se le someterá y esperar otros estudios

Tras el Big Bang y la rápida expansión del universo hace unos 13.800 millones de años, la gravedad lo ralentizó, pero en 1998 se estableció que, 9.000 millones de años después del inicio del universo, su expansión había comenzado a acelerarse de nuevo, impulsada por una fuerza misteriosa, la llamada energía oscura.