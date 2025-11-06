El zar de la IA en EE.UU. asegura que "no habrá rescate federal" para esta tecnología

"No habrá rescate federal para la IA. Estados Unidos cuenta con al menos cinco empresas líderes en modelos de vanguardia. Si una fracasa, otras la reemplazarán", escribió Sacks en su perfil de X.

Sacks, inversor de capital riesgo y socio de la firma Craft Ventures, respondía así a los comentarios de la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, quien sugirió que la empresa quería tener socios gubernamentales.

En concreto, Friar apuntó en el evento Tech Live, organizado por el periódico The Wall Street Journal (WSJ), que OpenAI estaba "buscando un ecosistema de socios bancarios y capital privado, quizá incluso gubernamentales".

No obstante, la directora financiera se retractó horas después de hacer estas declaraciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Utilicé la palabra 'respaldo' y eso confundió el mensaje. Lo que quería decir es que la fortaleza tecnológica de Estados Unidos vendrá de la construcción de una capacidad industrial real, lo que requiere que el sector privado y el Gobierno desempeñen su papel", expresó en una publicación en su perfil de LinkedIn.

Friar también aseguró que el Gobierno de EE.UU. "se ha mostrado increíblemente dispuesto y ha comprendido que la IA es un activo estratégico nacional".