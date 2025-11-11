La UNAM de México alerta por efectos en telecomunicaciones y satélites por actividad solar

La alta actividad registrada incluye "varias fulguraciones intensas (una de ellas de clase X5) y eyecciones de masa coronal (EMC) en dirección hacia la Tierra", apuntó el servicio de la UNAM, en un comunicado.

El Sciesmex detalló que se prevé que estas EMC interactúen con el entorno de la Tierra entre este martes y mañana miércoles 12 de noviembre.

Esta interacción "puede dar lugar a actividad geomagnética significativa, como ocurrió en mayo y octubre de 2024", agregó.

Precisó que estos fenómenos "no representan riesgo para la salud humana, y solo afectan sistemas tecnológicos".

Entre los sistemas en riesgo, señaló, se encuentran las comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo y servicios operativos), los sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS), los satélites de comunicación y observación, y las redes eléctricas de gran extensión.

En cuanto a los sistemas GPS y GNSS, puntualizó que la actividad solar podría afectar principalmente su precisión y sincronización.

Finalmente, el Sciesmex aseguró que mantiene un monitoreo permanente y se encuentra en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.