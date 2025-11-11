Video: estudiantes de FIUNA representaron al país en competencia internacional y así fueron los lanzamientos de cohetes

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Paraguay (FIUNA), mediante su club de Ciencias y Tecnologías Espaciales, representó con excelencia al Paraguay en Brasil durante el Latin American Space Challenge 2025, que se trata de la mayor competencia experimental de ingeniería de cohetes y satélites del mundo.

Los jóvenes presentaron dos misiones: “URUTAÚ-II”y “VEGA-I”, ambas desarrolladas íntegramente por paraguayos “apasionados por la ciencia y la exploración espacial”.

Asimismo, como parte de todo el proceso se trabajó en el diseño, la construcción y posterior lanzamiento de dos cohetes experimentales con apogeos de tres kilómetros y un kilómetro respectivamente.

Luego de dos años de trabajo colaborativo, pruebas rigurosas y creatividad técnica, ambos vehículos realizaron sus vuelos exitosamente, alcanzando el 6.º y 5.º lugar en la competencia de cohetería más importante de Latinoamérica.

Colaboración con taiwaneses

También hubo una colaboración con los compañeros taiwaneses de SIGTH SPACE, cuyo satélite “SIGTH PocketQube III”, consiguió el segundo lugar en la categoría PocketQube/CanSat de satélites y fue transportado en la misión “URUTAÚ - II”.

“Este logro no solo marca un hito en la historia aeroespacial del país, sino que también representa un inmenso orgullo nacional. Jóvenes paraguayos llevando la bandera de la ciencia, la innovación y la cultura al escenario internacional”, destacan.

