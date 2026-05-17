Domingo con lluvias y tormentas eléctricas: estas son las zonas afectadas

Para la jornada de hoy, persiste la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, principalmente sobre el Chaco y sectores del norte y este de la región Oriental. En otros puntos del país podrían presentarse lluvias dispersas, con tendencia a un mejoramiento gradual en el transcurso de la jornada.

En cuanto al ambiente, se prevén temperaturas mínimas entre 13 y 18 °C y máximas entre 19 y 22 °C. Los vientos soplarán del sector sur.

El aviso meteorología vigente desde las 5:00 indica que celdas de tormentas persisten sobre el noreste de ambas regiones. Puntualmente, la alerta está vigente sobre Amambay, noreste de Canindeyú y el centro y este de Alto Paraguay.

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El “viento sur” marcará el inicio de semana

Para mañana lunes persistiría la probabilidad de lluvias dispersas sobre el extremo noreste, mientras que en el resto del territorio nacional la probabilidad de lluvias sería baja. Los vientos continuarán soplando del sector sur.

Las temperaturas mínimas previstas estarían entre 9 y 14 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar valores entre 16 y 19 °C, favoreciendo un ambiente frío a fresco.

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Ya para el martes, la probabilidad de lluvias sería baja a nivel país, con un ambiente frío durante las primeras horas. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 7 y 13 °C, mientras que las máximas alcanzarían entre 18 y 20 °C. Los vientos seguirán soplando del sector sur.