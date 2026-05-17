JEM blinda a fiscal adjunta acusada de “cajonear” denuncia contra Hernán Rivas

La acusación contra la fiscal adjunta Soledad Machuca ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue presentada en octubre de 2023 por parte de las diputadas del Partido Cruzada Nacional (CN), Leidy Paola Galeano y Patricia Alexandra Senna, bajo patrocinio del Abg. Federico Campos López Moreira; por presuntamente haber cajoneado la investigación sobre la autenticidad del título de abogado de Hernán Rivas Román, que se presentó el 11 de junio de 2020.

Sin embargo, a poco más de 2 años y seis meses de haberse presentado la acusación el JEM no ha estudiado la actuación de la fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la denuncia presentada en contra de Hernán Rivas Román, por la supuesta producción de documentos no auténticos, en el caso de su título falso de abogado.

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“Machuca cajoneó una denuncia que practicamos los abogados y auxiliares de la justicia penal hace 4 años, 3 meses y 13 días, ella omitió investigar al diputado en ese entonces, Hernán Rivas, por supuesta producción de documentos no auténticos”, había expresado Campos López Moreira al presentar la acusación contra la fiscal adjunta.

Según la acusación Machuca no realizó diligencias sencillas como averiguar si Hernán Rivas tenía compañeros, si los que firmaron el título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana sabían que el ahora exlegislador se fue a estudiar, corroborar si siendo que la facultad se fundó en el 2010 ¿Cómo supuestamente Rivas se recibió en el 2013, cuando que la malla curricular para abogados es de 6 años?, entre otros puntos.

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Machuca casi fue “blanqueada” en 2025

La denuncia contra la fiscal adjunta Soledad Machuca estuvo a punto de ser archivada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en agosto de 2025. La intención de “blanqueo” se trabó a pedido del ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, quien manifestó que el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales del JEM, le “genera dudas”. Se recomendó archivar la denuncia contra la fiscala adjunta.

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Específicamente en la sesión del 7 de agosto del 2025 Ramírez Candia solicitó al pleno del Jurado que se posponga el tratamiento del tema, con el argumento que el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales le causaba dudas.

La acusación de las diputadas por Cruzada Nacional en contra de Machuca es por supuesto mal desempeño de funciones, ya que la fiscal adjunta Anticorrupción tenía cajoneada, desde mediados de 2022, la denuncia contra Hernán Rivas. Las denunciantes afirmaron que hubo una omisión dolosa grave, obstrucción y frustración de la investigación penal, prevaricato grave y tráfico de influencias y otros.

Sin embargo, en vez de ser sancionada, el Jurado estuvo a punto de blanquear a la principal responsable de la impunidad de Rivas. Desde agosto del año pasado el caso de Machuca no volvió a ser estudiado por el JEM.

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“Monje negro” de la fiscalía, según senadora

En el ámbito del Legislativo, en abril de este año la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), denunció supuestas maniobras dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial que, según afirmó, terminan beneficiando al entonces senador Hernán David Rivas (ANR, HC), ya que el mismo había sido recientemente sobreseído en la causa por supuesto título falso.

La parlamentaria cuestionó a la fiscala adjunta Soledad Machuca, a quien calificó como una figura clave dentro del Ministerio Público. “Soledad Machuca es realmente el monje negro dentro de la Fiscalía General del Estado”, expresó Paredes.

La senadora aseguró tener antecedentes personales con la fiscala: “cajoneó las denuncias que yo realicé en contra del aquel entonces Javier Zacarias Irún, cuando fue intendente municipal y su esposa Sandra MacLeod de Zacarias”.

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También acusó A Machuca de operar sistemáticamente en casos que involucran a figuras políticas: “Soledad Machuca, dentro de la Fiscalía General del Estado, es la persona encargada de cajonear todos aquellos casos en donde se hayan envueltos autoridades políticas. Aquella que mueve realmente los resortes”, según remarcó Paredes.

Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según MP

La acusación del Ministerio Público (MP) presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero señala que el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román habría cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión, sobre la cual también existen dudas.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

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La Fiscalía identificó usos del certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso, por parte de Hernán Rivas; el primero cuando los remitió al MEC para su registro y luego para, ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Designado en el JEM pese a dudas sobre su título

Para el Ministerio Público, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Cabe señalar que Hernán Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.

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El pasado martes 12 de mayo la Cámara de Senadores aceptó la renuncia de Hernán Rivas Román, quien dimitió como legislador luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya anulado su sobreseimiento definitivo y dispuso que el afronte juicio oral por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.