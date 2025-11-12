El presidente de Microsoft: "Creo que necesitamos más mujeres en tecnología"

Smith, también vicepresidente de Microsoft, habló con EFE durante la décima edición de la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo, cuya organización publicó a mediados de octubre un informe que indica que casi el 60 % de las trabajadoras en tecnología siente que la paridad de género se ha reducido en el último año, frente al 48 % de 2024.

En el estudio, elaborado a partir de 671 entrevistas, se apunta que el 55,7 % de las encuestadas cree que los cambios geopolíticos en 2025 han tenido un impacto negativo en el equilibro de géneros en el sector, frente al 16,1 % que lo vio positivo.

Preguntado por el resultado de este informe, Smith destacó, pese a no haber visto esos datos, que es necesaria "una industria con más espacio para más gente, con más gente de diferentes orígenes, mujeres y hombres, gente de varios países, culturas y lenguas, gente de diferentes orígenes raciales, etnias y religiones".

Explicó que esto es necesario porque los productos que Microsoft crea deben servir "a todas las personas del mundo" y no se logrará ese objetivo si son creados por un pequeño grupo.

"Necesitamos de gente que comprenda el mundo y esto significa tener gente que se una a nosotros, en la que invirtamos, que crezca y sea ascendida, desde todas estas perspectivas diferentes, y si hay una cosa que es universal en todas partes del mundo es que necesitamos más mujeres en tecnología", dijo.