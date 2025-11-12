La tasa de menores con hipertensión casi se duplicó entre 2000 y 2020, según estudio

En el año 2000, aproximadamente el 3,2 % de los menores padecían hipertensión, pero para 2020, la prevalencia había aumentado al 6,2 %, afectando a 114 millones de niños y adolescentes en el mundo, debido en parte al incremento de la obesidad.

Según esto, casi el 19 % de los niños y adolescentes con obesidad padecen hipertensión, en comparación con menos del 3 % en niños y adolescentes con un peso saludable.

"El aumento de casi el doble en la hipertensión infantil en 20 años debería alertar a los profesionales sanitarios y los que están al cuidado" de los menores, dijo el autor del estudio, Igor Rudan, director del Centro de Investigación en Salud Global del Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

"Pero la buena noticia es que podemos tomar medidas ahora, como mejorar los programas de detección y prevención, para ayudar a controlar la hipertensión en niños y reducir el riesgo de complicaciones de salud adicionales en el futuro.", añadió.

Según un análisis de datos de 96 estudios extensos con más de 443.000 niños en 21 países, los investigadores descubrieron que la forma en que se mide la presión arterial en niños y adolescentes puede afectar las estimaciones de prevalencia.

Cuando un profesional de la salud confirma la hipertensión en al menos tres consultas presenciales, la prevalencia estimada fue de aproximadamente el 4,3 %, pero al incluir también evaluaciones fuera de la consulta, como la monitorización ambulatoria o domiciliaria de la presión arterial, la prevalencia de hipertensión sostenida aumentó a cerca del 6,7 %, indica la revista.

La investigación destacó que afecciones como la hipertensión enmascarada —en la que la hipertensión no se detecta durante los controles rutinarios— afectan a casi el 9,2 % de los niños y adolescentes a nivel mundial.

Además, se estimó que la prevalencia de la hipertensión de la denominada 'bata blanca' (una afección en la que la presión arterial de una persona solo está elevada en un entorno médico, como un consultorio médico, pero es normal en casa o al medirla con un tensiómetro doméstico) era del 5,2 %, lo que sugiere que una proporción considerable de menores podría estar mal diagnosticada.

"La hipertensión infantil es más común de lo que se pensaba, y basarse únicamente en las mediciones tradicionales de la presión arterial en el consultorio probablemente subestima la prevalencia real o conduce a un diagnóstico erróneo de hipertensión en niños y adolescentes.", señaló Peige Song, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang (China).

"Abordar la hipertensión infantil ahora es vital para prevenir futuras complicaciones de salud durante la transición a la edad adulta", agregó.