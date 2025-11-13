Gripe aviar reduce a la mitad los elefantes marinos reproductores en las Georgias del Sur

Los investigadores monitorizaron las poblaciones de elefantes marinos en las colonias reproductoras utilizando imágenes aéreas tomadas en tres playas —St Andrews Bay, Hound Bay y Gold Harbour— durante las temporadas reproductivas de 2022 y 2024.

Compararon estas poblaciones, que en conjunto representaban el 15,6 % de la población de elefantes marinos de la isla en el recuento de 1995, con los recuentos medios a largo plazo realizados entre 1958 y 2022.

Los autores observaron una disminución del 33,7 % en el número previsto de hembras en las islas en 2024 en relación con la media a largo plazo, con un descenso del 47 % en el número de hembras reproductoras presentes en las tres playas específicas entre 2022 y 2024, indica la publicación.

Si esa cifra se extrapola a toda la población de la isla, los autores estiman que unas 53.000 hembras estuvieron ausentes de la temporada reproductiva de 2024.

La magnitud de esa perdida de población es comparable, según los investigadores, a los brotes de gripe aviar observados en la península de Valdés (Argentina), donde provocaron una disminución del 67 % de la población de elefantes marinos hembras.

Los autores especulan con que las pérdidas poblacionales observadas debido a la mortalidad directa por el HPAIV pueden verse agravadas por el estrés físico que sufren las hembras afectadas, lo que las lleva a abandonar prematuramente a sus crías y podría tener repercusiones a largo plazo en el tamaño de la población.

Además, recomiendan un seguimiento continuo de las colonias reproductoras para evaluar los efectos a largo plazo del HPAIV en la salud de la población de elefantes marinos de Georgia del Sur.