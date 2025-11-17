Fósil de un pez hallado en Panamá lleva el nombre de la única paleontóloga Ngäbe del mundo

Se trata de un "reloj anaranjado extinto", un pequeño pez de aguas profundas perteneciente a la familia Trachichthyidae, que vivió en las productivas aguas costeras del Caribe durante el Mioceno tardío, explica el instituto científico con sede en Panamá.

"Elegimos el nombre 'Hoplostethus boyae' porque Boya es el nombre tradicional de Brígida en Ngäbere, el idioma de los Ngäbe. La etimología también reconoce cómo los Ngäbe y sus antepasados han habitado el istmo de Panamá durante milenios, desarrollando conocimientos ecológicos tradicionales profundamente conectados con los ciclos de productividad marina, creando un puente entre entonces y ahora", afirma el paleobiólogo marino Aaron O'Dea.

Esta es una de las cuatro nuevas especies fósiles nombradas en el artículo 'Remarkable dominance of myctophid otoliths in Upper Miocene Chagres Formation, Caribbean Panama' (Dominio notable de otolitos de mictófidos en la Formación Chagres del Mioceno Superior, Panamá, Caribe), publicado en la revista PeerJ y coescrito por O'Dea y dirigido por Chien-Hsiang Lin, paleontólogo marino e investigador asociado al Centro de Investigación de la Biodiversidad de la Academia Sinica en Taiwán.

Las otras especies nombradas son Chiloconger aflorens sp. nov.; Dasyscopelus inopinatus sp. nov.; y Malakichthys schwarzhansi sp. nov.

"Encontramos un conjunto de otolitos fósiles bastante extraordinario de la Formación Chagres del Mioceno tardío (alrededor de siete millones de años) cerca de Piña, Costa Abajo en la provincia de Colón de Panamá", afirma O'Dea.

Los otolitos son las piedras (estructuras calcáreas) de las orejas de los peces óseos, formadas por minerales que los hacen duraderos y que son únicos en cada especie.

O'Dea relata que en el marco de la investigación se recolectaron "más de 6.200 otolitos de peces" en la Formación Chagres, y que la colección permitió el hallazgo de 31 especies de 12 familias.

El Smithsonian explica que, según las investigaciones, hace siete millones de años las aguas caribeñas de Panamá estaban llenas de vida, con una amplia variedad de peces y grandes depredadores como ballenas, tiburones (incluido el megalodón gigante), peces espada e incluso Ishtminia panamensis, el antiguo pariente de los delfines de río.

"Estos fósiles pintan una imagen vívida de un antiguo Mar Caribe que habría sido irreconocible para nosotros hoy, un ecosistema impulsado por fuertes aguas de afloramiento que bombeaban nutrientes desde las profundidades y sostenían esta extraordinaria abundancia y diversidad", subrayó O'Dea.

Por su parte, Chien-Hsiang Lin agrega que "hay mucho más por descubrir", y que "cada fósil de este notable sitio ayuda a reconstruir el pasado, revelando cómo la formación del Istmo transformó no solo la geografía, sino ecosistemas oceánicos enteros".