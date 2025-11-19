Descubren en Marruecos un raro artrópodo marino de hace 455 millones de años

Ciudad Real (España), 19 nov (EFE).- Los paleontólogos Diego García-Bellido, de la Universidad de Adelaida (Australia), y Juan Carlos Gutiérrez-Marco, investigador del Instituto de Geociencias (España), han anunciado el descubrimiento de un raro artrópodo marino de la era paleozoica en el sureste de Marruecos, con una antigüedad de 455 millones de años, durante el periodo Ordovícico.