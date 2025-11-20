Google integra el AirDrop de Apple en sus teléfonos Pixel 10

"Hemos escuchado (las peticiones) de muchas personas que desean una forma más sencilla de compartir archivos entre dispositivos", anota el titán tecnológico hoy en un comunicado.

Si bien por ahora se limita a los últimos teléfonos de Google, la compañía señaló que espera "mejorar la experiencia y extenderla a más dispositivos Android".

La empresa también destaca que la seguridad fue el "pilar fundamental" de esta nueva función.

"Es solo una forma más de ofrecer una mejor compatibilidad entre sistemas operativos, tal como lo solicitan los usuarios, tras nuestro trabajo en RCS y las alertas de rastreadores desconocidos", agrega la empresa.

