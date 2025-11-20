Nvidia baja 3 % en Wall Street al desinflarse el optimismo sobre la IA en sesión volátil

La empresa comenzó la jornada con una subida del 4 %, en una buena reacción a sus resultados publicados ayer al cierre, que arrojaron un aumento de beneficios e ingresos y buenas previsiones de negocio frente al temor por una burbuja.

El fabricante de los chips informáticos que han impulsado el auge de la IA ganó un 65 % más en el tercer trimestre, hasta 31.910 millones de dólares, y tuvo una facturación trimestral récord de 57.006 millones de dólares, un 62 % más.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, abordó el temor a la burbuja durante la presentación de resultados ayer, y dijo que desde la empresa ven "algo muy diferente", lo que inicialmente animó a los inversores.

No obstante, a media sesión Nvidia empezó a bajar y arrastró a otras grandes tecnológicas relacionadas con la IA, como AMD (-7,8 %), Oracle (-6,6 %), Intel (-4,3 %) o Amazon (-2,5 %).

