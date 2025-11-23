Pionyang adopta un sistema de pronóstico del clima en otra muestra de incorporación de IA

"Este sistema inteligente, automatizado y preciso aplica tecnología de IA a todos los procesos de pronóstico meteorológico para aumentar la precisión y reducir significativamente el tiempo de pronóstico", dijo la agencia estatal KCNA

El sistema fue registrado como uno de los "10 principales productos de tecnologías de la información de 2025" y proporciona seguridad científica y tecnológica para el desarrollo estable de la economía nacional, así como una respuesta rápida ante desastres naturales, incluidas las inundaciones, según la KCNA.

El régimen ya había declarado en julio la necesidad de modernizar sus capacidades meteorológicas, especialmente después de las inundaciones masivas registradas el año pasado en zonas del noroeste, que causaron daños significativos en cosechas e infraestructura.

La adopción de la IA ya se extendía al ámbito educativo. En febrero, Voice of Korea, el medio de propaganda exterior norcoreano, presentó el Instituto de Investigación de Tecnología de IA, donde se enseña el uso de ChatGPT en algunos cursos.

En el terreno cibernético, un informe publicado en septiembre por la firma surcoreana de ciberseguridad Genians indicó que el grupo de piratas informáticos norcoreano Kimusky utilizó imágenes generadas con servicios comerciales de IA para apoyar sus campañas de ingeniería social.