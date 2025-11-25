Astrónomos chinos desarrollan un espectrógrafo avanzado para el Gran Telescopio Canarias

Este espectrógrafo se denomina "Canary Hybrid Optical high-Resolution Ultra-stable Spectrograph" (CHORUS) y es uno de los ejes centrales de la conferencia internacional "China–Spain Astronomical Collaboration on High-Resolution Spectroscopy 2025", un encuentro organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en colaboración con los National Astronomical Observatories of China (NAOC) y con el equipo del Gran Telescopio Canarias (GTC).

CHORUS permitirá además avanzar en el estudio de estrellas antiguas y de los primeros compuestos químicos del Universo, así como en la caracterización detallada de la Vía Láctea y galaxias cercanas, según ha informado este martes el IAC.

En la conferencia participan más de un centenar de expertos de instituciones españolas y chinas con el objetivo de reforzar la colaboración en el ámbito de la espectroscopía de alta resolución, una de las áreas clave para el estudio de estrellas, galaxias y exoplanetas.

La reunión, que se celebra del 24 al 28 de noviembre, reúne a expertos de instituciones españolas y chinas, incluyendo IAC, NAOC, Tsinghua University y CAB-INTA, entre otras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La conferencia incluye sesiones científicas dedicadas a los avances instrumentales del GTC, el estado del proyecto CHORUS y su futuro impacto en la comunidad astronómica internacional.

En concreto, se celebraron sesiones temáticas centradas en espectroscopía de alta resolución con GTC, la búsqueda de planetas similares a la Tierra y estudios sobre las primeras estrellas y la arqueología galáctica.

En los días siguientes, el programa aborda grandes áreas científicas como exoplanetas, estrellas, galaxias y Grupo Local, misiones espaciales e instrumentación.

Además, mañana los participantes visitarán el Observatorio del Teide, una actividad habitual en congresos organizados por el IAC para mostrar los entornos científicos y naturales en los que se desarrollan los proyectos astronómicos del archipiélago.

El comité científico de la conferencia está presidido por Jonay I. González Hernández (IAC) y Haining Li (NAOC), y cuenta con investigadoras e investigadores de instituciones de primer nivel de ambos países, entre ellos Carlos Allende Prieto (IAC), María Rosa Zapatero Osorio (CAB-INTA), Sharon Xuesong Wang (Tsinghua University), Giuseppina Battaglia (IAC) y Savita Mathur (IAC).